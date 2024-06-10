Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Çocuk gelin davasında mütalaa verildi

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

YENİDEN YARGILAMA KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı incelemesinin ardından sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirmişti. Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiği belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.

SEGBİS SİSTEMİYLE KATILDILAR

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel duruşmaya bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık eski eş Kadir İstekli'nin "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti. Hakkında yakalama kararı olan sanık anne Fatıma Gümüşel'in ise yakalanamadığından dolayı davadan ayrılmasına karar verildi. Sanık annenin dosyası ayrı şekilde yürütülecek. Duruşma sonu mahkeme, davayı erteleme kararı aldı.