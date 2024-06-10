Uzay misyonu Türk gençliğine ilham olacak

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in ailesi oğullarının yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlaması dolayısıyla gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Baba Zakir Atasever, oğullarının yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla büyük mutluluk, gurur ve sevinç duyduklarını belirterek, "Uçuş öncesindeki heyecanımız, uçuş başarıyla gerçekleştikten sonra yerini sevince ve mutluluğa bıraktı." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında TEKNOFEST'te ülkenin ilk uzay yolcularının isimlerini açıkladığını anımsatan Atasever, "Bir önceki uçuşta Alper Gezeravcı şimdi de Tuva Cihangir başarıyla bu görevi yerine getirdiği için Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine mahzar olduklarını ispat etmiş oldular. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Ayrıca ülkemize değerli bir bilim misyonu kazandırdıkları için de çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.Atasever, oğlunun lise yıllarından beri uzay konularına ilgili olduğunu ve özellikle Türkiye Uzay Ajansı kurulduktan sonra orada olmayı istediğini dile getirdi. Oğullarının uzay seferiyle ilgili Türkiye'deki yakınlarından çok olumlu tepkiler aldıklarını belirten Atasever, "Büyük görevler elbette birtakım riskler barındırıyor ama korku duymadık, Allah'ın yardımı ve inayetiyle, devletimizin güçlü iradesiyle ve milletimizin desteğiyle bunu başaracağına inanıyorduk." diye konuştu.Anne Melahat Atasever de Türkiye için bir ilkin yaşandığını belirterek, "İki astronotumuz var şu an, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever. Bunun devamı da gelecek, gençlerimiz ve yeni nesiller için bir örnek olacaklar. Bu devam edecek diye umut ediyorum ve bunun için de yeni gençlerimiz çalışacaklar." dedi. Azerbaycan'dan da "muazzam" dönüşler aldığına işaret eden Melahat Atasever, oğlunun aynı zamanda Azerbaycan'ın ilk astronotu olduğunu aktardı. Atasever, Azerbaycan'ın da Türkiye ile beraber uzay serüvenine devam edeceğini düşündüğünü bildirdi.