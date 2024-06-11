Bir dağ kaldırıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, 9 işçi toprak altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarında, 5 ve 19 Nisan'da 2 işçinin, 4 Mayıs'ta da 2 işçinin cenazelerine ulaşıldı. Diğer işçilere ulaşmak için sürdürülen çalışmalarda ise kayan 10 milyon metreküp topraktan 5 milyon 400 bin metreküpü kaldırıldı.Çalışmalar sonucunda, 116 gün sonra kalan 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.DNA testi ile kimlikleri belirlenen işçiler için, dün Erzincan Terzibaba Camisi'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı tören düzenlendi.Erzincan Müftü Yardımcısı Medet Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Şaban Yılmaz ile Fahrettin Keklik, İliç ilçesinde ikindi namazını müteakip Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin ve bekar olan Hüseyin Kara memleketleri Sivas'a, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kazar ise memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.Bir işçinin tabutuna omuz verip cenaze nakil aracına kadar taşıyan Bakan Bayraktar, "10 milyon ton toprak kaymıştı. İlk günden itibaren, 9 vatandaşımıza ulaşmak için devletimiz bütün imkânlarını seferber ettik. Adeta iğneyle kuyu kazdık, samanlıkta iğne arar gibi aradık. Ailelerini her aşamada bilgilendirdik. Bizim samimiyetle büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu gördükleri için, bu süreci büyük bir sabır içerisinde bizimle beraber geçirdiler. Ailelerine, İliç halkına, milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Sahadaki toprağın kaldırılmasıyla alakalı çalışmalarımızda çok büyük bir aşama kaydettik. Sonuna yaklaşıyoruz. Aileler, çok büyük bir acı yaşadılar. Çok büyük kayıpları var. Ama şimdi bütün devlet olarak imkânlarımızı seferber edeceğiz. Yapılması gereken her şeyin de çok yakın takipçisi olacağız" dedi.