Engellilere verilen minibüsü geri aldı

Manisa'da CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Bedensel Engelliler Derneği'ne AK Parti döneminde tahsis edilen tam donanımlı, asansörlü engelli minibüsünü geri aldı. Bu duruma tepki gösteren Dernek Başkanı Yasemin Yıldız, "Eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2014'te tam donanımlı, asansörlü içine 4 tekerlikle sandalye sığacak bir minibüs tahsis etti. Engelliye ait ne varsa, ölüm, doğum, hastane, medikal, sosyal hayat her etkinlik için bu minibüsü kullanıyorduk. Gülşah Durbay ise seçimleri kazandıktan 10 gün sonra aracı geri aldı. Birçok engelli arkadaşımıza ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi götüremiyoruz. Ancak Gülşah Durbay yazlığı, kışlığı, 2 TIR'ı olan ve Karaoğlan Mahallesi'nde şato gibi evi bulunan teyzesinin torununa tekerlekli sandalye teslimi için minibüsün kullanımına izin verdi" dedi.