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Giriş Tarihi: 11.6.2024 11:24

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt içerisinde "Bölge Talebe Mesulü, Üniversite Mezun Mesulü ve Ev Abisi" şeklinde faaliyet yürüten, asker şahıslardan sorumlu olup örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin eden, şüpheli asker/askeri öğrencilerin teşhis ettikleri 8 şüpheli hakkında gözaltın kararı çıkartıldı. Bugün eşzamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
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