Gazze için parlamenter diploması.. Numan Kurtulmuş, 200 devlet adamıyla görüştü

Kurtulmuş, Gazze'ye ilk saldırının yaşandığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana aralarında devlet, hükümet ve meclis başkanlarının da bulunduğu 200'ün üstünde devlet adamı ile görüştü. Her seferinde Gazze konusunu gündeme taşıdı.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Kurtulmuş katıldığı toplantılar ve devlet adamları ile yaptığı görüşmelerde iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi, Orta Doğu barışı için 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başta olmak üzere her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mesajına da vurgu yaptı.

GAZZE TRAFİĞİ

Kurtulmuş'un Gazze konusunu gündeme taşıdığı, görüşmeler yaptığı toplantı ve ziyaretlerden bazıları şöyle:

* Hindistan'da 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi'ne katılarak aralarında Rusya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin meclis başkanları ile bir araya geldi.

*Kurtulmuş, Kırım Platformu İkinci Parlamenter Zirvesi için 22-24 Ekim 2023'te Çekya'ya, 2-4 Kasım 2023'te ise Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Buralarda, "Nasıl Auschwitz ve Srebrenitsa için oradaki kasaplar bedelini ödemişse Gazze'dekiler de bedelini ödeyecektir" mesajı verdi.

*Endonezya'da 19-22 Kasım 2023'te düzenlenen MIKTA 9. Parlamento Başkanları Toplantısına katılan Kurtulmuş, toplantı kapsamındaki oturumlarda Gazze için çağrılarda bulundu.

*18 Aralık 2023'te Kuveyt'i, 28-29 Ocak 2024'te Bahreyn'i, 29-31 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Kurtulmuş, Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 14. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla 21-23 Şubat'ta Azerbaycan'a yaptığı ziyarette de İsrail'in saldırılarına yönelik mesajlar verdi.