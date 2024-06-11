İBB yönetimine sözleşme protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından hak ve talepleri karşılanmayan işçiler eylem yaptı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi. 'Sadakaya Hayır, Emekçiden Yana Toplu Sözleşme' yazılı pankart açan üyeler, "Yönetim uyuma, memuruna sahip çık", "Birleşe birleşe kazanacağız" şeklinde sloganlar attı. Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Yoldaş Türkoğlu, İSKİ, İETT ve İBB memurlarının 3 aydır sözleşme ödemelerini alamadığını söyledi. 2024-2025 yıllarını kapsayacak sözleşmede hiçbir mali, sosyal, demokratik kazanım içermeyen bir dayatmayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Türkoğlu, sendikanın tüm ısrarına ve mağduriyetin bilinmesine rağmen yerel seçim öncesi yapılan sözleşmeden, "Yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir" maddesinin çıkarıldığını belirtti. Türkoğlu, sosyal ve demokratik taleplerin müzakere dahi edilmediğini belirterek, "İşte size fırsat. Samimiyetinizi gösterin, yetkinizi kullanın. İSKİ, İETT, İBB çalışanı kamu emekçilerinin az da olsa yüzünü güldürün. Sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz. Önümüz bayram. Emekçiler, 3 aydır çıplak maaşla geçinmeye çalışıyor. Bu krizi çözün, bir an önce toplu sözleşmeyi imzalayın" ifadelerini kullandı. Bazı sendika üyelerinin, bina içerisine girmek istemesiyle İBB Güvenliği ile protestocu grup arasında gerginlik yaşandı. Alanda bulunan polis ekipleri bariyerli önlem alarak tarafları yatıştırdı. Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan sendika üyeleri olaysız dağıldı.