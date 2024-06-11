İYİ Parti’nin eski lideri Akşener ofis açtığı iddialarına yanıt verdi: Şimdlik böyle bir planım yok

"ŞAHSIMA YÖNELTİLEN İDDİALAR TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"

Akşener, 5 Haziran 2024 tarihinde Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında; doğru, tarafsız, şeffaf ve sorumlu davranma etiğinden uzak bir kısım gazeteci tarafından ortaya atılan iddiaları ve görüşme üzerinden medyaya yansıyan asılsız haberleri büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 Haziran 2024 tarihinde Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan 'Aklın Yolu' programına katılan İsmail Saymaz da ne yazık ki gazetecilik etiğini ihlal ederek; 'Meral Akşener'e en yakın olduğunu bildiğim isimlerle konuştum. Beştepe'ye gitme ziyaretinin bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek olduğunu söyledi ve bunu anlattıktan sonra 'Yazık bizim emeklerimize' diye açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikle milletimize duyduğum saygı gereği açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır.Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır."