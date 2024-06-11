Nur Dağı’na ziyaretçi akını

Hacı adayları, "Oku, yaradan Rabb'inin adıyla oku!" nidalarıyla nurlanan ve ismi de Cebel-i Nur olan ilk vahyin indirildiği Nur Dağı'na akın ediyor. Hacı adayları, sarp ve dik olan Nur Dağı'na yaklaşık 1 saat tırmandıktan sonra zirveye ulaşıyor. Zirveye doğru ise taş merdivenlerden ulaşım sağlanıyor. Hira Mağarası'nı ziyaret etmek isteyen hacı adayları hava sıcaklığı nedeniyle gece saatlerini tercih ediyor. 643 metrelik Nur Dağı'nın zirvesi ve içindeki Hira Mağarası'nı görmek isteyen hacı adaylarını zorlu bir yolculuk bekliyor. Yorulan hacı adayları bazı noktalarda inşa edilen oturma yerlerinde dinlenebiliyor.Mekke'nin kuzeydoğusunda yer alan Nur Dağı, Kâbe'ye yaklaşık 6 km. uzaklıkta bulunuyor. Mağara, dağın zirvesinden 20 metre aşağıda yer alıyor. Mağaranın girişi de Kâbe istikametinde bulunuyor ve buradan Kâbe görülebiliyor. Mağaraya ulaşan hacı adayları özellikle Alak Suresi'ni okuyor, namaz kılıyor, tefekkür ediyor. Hazreti Muhammed 40 yaşına geldiğinde peygamberlik müjdesinin kendisine verildiği ve Kuran-ı Kerim'in ilk ayetlerinin geldiği yer olarak bilinen mağara, tüm hacı adaylarının ilgisini çekiyor. Bu nedenle hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye gelen hacı adayları, bütün zorlukları göze alarak bu özel yeri ziyaret etmeye çalışıyor.Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada hacı adaylarının kimi secde etmek, kimi iki rekât namaz kılabilmek için saatlerce sıra bekliyor. Mağaraya giremeyen hacı adayları ise mağaranın önünde ve üzerinde namazlarını kılıyor. Mağaranın içine girebilmek için sıranın kendilerine gelmesini sabırla bekleyen hacı adayları Nur Dağı'nın zirvesinden Kâbe'yi izliyor.