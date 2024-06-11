Otobüs esnafından İBB önünde ikinci eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüsü sahipleri, 5 milyar lirayı aşan alacakları ödenmediği için ikinci kez eylem yaptı. 15 Mayıs'taki eylemlerinin ardından kendilerine verilen sözlerin yine tutulmadığını belirten 3 bin 41 otobüs esnafı, Fatih Saraçhane'deki İBB Binası önünde dün saat 14.00'da toplanarak İBB yönetimini protesto etti.Araç başına 1 milyon 700 bin lira alacaklarının ödenmemesi nedeniyle araçlarına bakım yapamadıklarını, yakıt dahi almadıklarını ifade eden esnaf, "Bankalara, vergi dairelerine, tamircilere ve SGK'ya olan borçlarımızdan dolayı batma noktasına geldik. Sefere çıkamayacak durumdayız. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde ibadetimizi dahi yerine getiremeyeceğiz" diyerek isyan etti. Kendilerine yaşatılan tüm mağduriyetlerin üzerine bir yandan da İETT tarafından mobbinge maruz kaldıklarını aktaran otobüs esnafı, İBB yönetiminden bu zulme son vermesini istedi, sefere çıkamamaları durumunda bunun çilesini İstanbulluların çekeceği uyarısında bulundu.