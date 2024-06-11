PKK’nın talimatıyla orman yangını çıkarmaya çalışan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İstanbul'da, 1 Ağustos 2023'te Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 24 Haziran 2023'te Esenler Otogarı'nın etrafındaki otluk alan ile bir giyim mağazasında, 1 Ağustos 2023'te Şile'de ve Sultangazi Kent Ormanı'nda terör örgütü PKK/KCK tarafından yangın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin 3'ü küçük yaşta 15 sanık hakkında dava açılmıştı.

12 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ve avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, 12 sanığın, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Terör amacıyla orman yakma", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9'ar yıldan 24'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı mütalaasında, yaşı küçük 3 sanığın ise aynı suçlardan 28 yıl 6'şar aydan 42'şer yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, firari sanık Yusuf Sürer'in ise dosyasının ayrılmasını istedi.

"ARKADAŞ KURBANIYIM"

Mütalaanın ardından söz alan tutuklu sanık SSÇ D.B., "Vatanını, ülkesini seven bir TC vatandaşı olarak, karşınızda bu şekilde bulunmaktan utanıyorum. Arkadaş kurbanıyım. Tek isteğim ve hayalim, utanç verici bu dosyadan kurtulup vatani görevimi yapmak. Beni bu duruma düşüren he kimse hakkımı helal etmiyorum. Benden faydalanıp, kullanmak istediler. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

ÖRGÜT BAĞLANTISINI REDDETTİ

Tutuklu sanık ise Sinan Aslan, "Örgütle herhangi bir bağlantım yoktur. İstanbul'a abilerimin yanına okumak için geldim. Okulumu tamamlamak istiyorum. Devletimi ve bayrağımı çok seviyorum. Beraatimi ve adli kontrol şartıyla tahliyemi istiyorum." dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı avukatların esasa ilişkin beyanlarını hazırlamaları için erteledi.