Reisi’nin kazası sonrasında TSK’dan dev arama kurtarma tatbikatı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopteri 15 saat sonra bulunması dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Girne'de dev arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığının da katıldığı Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma tatbikatında, senaryo gereği KKTC hava sahasında İzmir-Ercan uçuşu yapan uçağın düşmesinin ardından yerinin tespiti, bulunması ve kazazedelerin tahliyesi yapıldı. Zamanla yarışılan tatbikatta TSK'nın arama kurtarma kabiliyetini geliştirmesi ve personelin eğitilmesi amaçlanırken, tatbikatı izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikatın bir amacının da Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda, Uluslararası Denizcilik Örgütüne bildirilmiş Türk Arama Kurtarma Bölgesindeki Arama Kurtarma faaliyetleri ile ilgili yetkilerini vurgulamak olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter kaza kırımına uğradıktan 15 saat sonra bulunması, arama kurtarma görevlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopterinin yerini Batman'dan havalanan Akıncı İHA, belirlemişti. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" gerçekleştirildi. Kara ve Deniz olmak üzere iki bölümden oluşan tatbikatın kara safhasında, senaryoya göre İzmir'den Ercan Havaalanı'na gelen yolcu uçağından Beşparmak dağları bölgesinde inişe geçtiği sırada irtibat kesildi. 101 Evler bölgesinde tehlike sinyali veren uçağın radardan da bulunamaması üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirilerek, arama kurtarma uçakları. bir arama kurtarma helikopteri, bir arama kurtarma ambulansı ve Arama Kurtarma birlikleri alarma geçirildi.

DAKİKALARLA YARIŞTILAR

KKTC Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım istenmesi üzerine, Hava Kuvvetleri'nden iki arama kurtarma uçağı, Deniz Kuvvetleri'nden insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da bir helikopter bölgeye geldi. Kaza yapan uçağın bulunmasının ardından helikopterler tarafından Arama Kurtarma İhtisaslı Personeller (AKİP) bölgeye indirildi. İniş yaparken sağ kanadı kırılan ve yangın devam eden uçaktan yaralıların kurtarılması için arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Bölgenin keşfi yapıldıktan sonra tespit edilen kazazedelere ilk müdahale sonrasında KKTC, Türk Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler tarafından yaralıların tahliyesi sağlandı. Arama Kurtarma köpekleri de senaryo gereği düşen uçağın çevresinde yaptığı aramada yaralılara ulaştı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ta izledi. Tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tatbikatın amacının KKTC'nin insani amaçlarla yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde kazandığı Arama Kurtarma imkân kabiliyetini fiilen denemek olduğunu kaydetti. Tatar aynı zamanda tatbikatla Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda, Uluslararası Denizcilik Örgütüne bildirilmiş Türk Arama Kurtarma Bölgesindeki Arama Kurtarma faaliyetleri ile ilgili yetkilerini vurgulamak olduğunu söyledi. Arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma becerilerinin ve arama kurtarma personelini eğitimine katkı sağlaması beklenen tatbikatı Azerbaycan'dan 3, Bangladeş'den 1, Moritanya'dan da 1 gözlemci izledi.