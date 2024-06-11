İBB’den şoförlere konuşma yasağı

Alacaklarını tahsil edemeyen Özel Halk Otobüsü esnafı batma noktasına geldi. 1 ay arayla 2 kere İBB önünde eylem yapan esnafa İETT'den 'Konuşmayın' talimatı gönderildi. Araçlarda bulunan bilgilendirme ekranına İETT tarafından gelen mesajda, "Değerli sürücümüz! Kurum bilgisi olmadan Basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir. İETT" ifadeleri yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüs sahipleri 15 Mayıs tarihinde yaptıkları eylemin ardından kendilerine verilen 'çözülecek' sözünün Haziran ayı içerisinde de tutulmadığını belirterek 2'nci eylemlerini gerçekleştirdi.

BAKIM VE TAMİR YAPTIRAMIYORLAR

Önceki gün Fatih Saraçhane'deki İBB Binası önünde saat 14.00'da toplanan 3 bin 41 otobüs esnafı, alacaklarını alamadıkları, otobüslerine bakım yapamadıkları, borçlarını ödeyemediklerini ifade ederek eylem gerçekleştirdi. Ekonomik güçlerinin tükendiğini kaydeden esnaf, araçların sefere çıkamayacak durumda olduğunu aktardı. İETT tarafından da mobbinge ve baskı maruz kaldıklarını söyleyen esnaf, bankalara, vergi dairelerine, tamircilere ve SGK'ya olan borçlarından dolayı batma noktasına geldiklerini öne sürdü. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde de ibadetlerini yerine getiremeyeceklerini, evlerine ekmek dahi götüremeyecek durumda olduklarını belirtti.

ARAÇ BAŞINA 1 MİLYON 700 BİN TL ALACAKLILAR

Araç başına 1 milyon 700 bin TL alacaklarını tahsil edemediklerini, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını aktaran esnaf İBB Genel Sekreter'i Can Akın Çağlar'ın kendilerine 'Seçim döneminde çok para harcadık, borçlanma limitini de aştığımız için kasamızda para kalmadı. Sıfırı tükettik. Size para ödeyemeyiz" itirafıyla sarsıldı.

'KONUŞMAYIN!'

İBB'den 5 milyar TL'den fazla alacakları olduğunu belirten esnaf, 5 aydır oyalandıklarını, mevcut sürecin devam etmesi halinde kentte yolcu taşıyamayacaklarını, sefere çıkamayacaklarını belirtti. Otobüs esnafının eylemi sonrasında ise bağlı oldukları İETT'den şoförler 'Konuşmayın' talimatı gitti. Seslerini duyurmak isteyen esnafa sansür uygulamak isteyen İETT, otobüslerde bulunan bilgilendirme ekrana gönderdiği mesajda, "Değerli sürücümüz! Kurum bilgisi olmadan Basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir. İETT" ifadelerine yer verdi.

Özel Halk Otobüsü esnafı ödemelerini alamadıkları için 15 Haziran Cumartesi günü kontak kapatacaklarını sefere çıkmayacaklarını ilan etti