Adana Büyükşehir, Özgür Özel’in mitingine gitmeyenleri fişlemiş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 7 Haziran Cuma günü Adana'ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gelişini Adanalılara mesaj atarak duyurdu. Mesajında Özel'in aynı gün taş bina önünde konuşma yapacağını da paylaştı.

Bu arada belediyenin çeşitli birimlerde görevli personele de WhatsApp grubundan atılan mesajda eksiksiz olarak taş bina önünde gerçekleşecek mitinge katılmaları, personel listesi tutularak gelmeyenlerin tespit edileceği belirtildi. Çeşitli birimlerde çalışan işçilere atılan toplu paylaşımda şöyle denildi:

"07.06.2024 (yarın) CHP Genel Başkanımızı Özgür Özel Adana'da olacak ve miting düzenlenecektir. Başkanlık talimatı ile saat 13.00'da paydos edilecektir. 16.00'da ise şantiyede toplanılarak, araçlar miting alanına geçilecektir. Tüm personelin eksiksiz katılım sağlanması gerekmektedir. Personel listesi tutularak gelen gelmeyen tespit edilecektir!"

CHP'li belediyenin bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vatandaşlar "Tutanaklara geçmeli. Ne demek saat 13.00 'da paydos edilecek. Miting için mi belediyede çalışıyorlar. Akşam işimiz olsa; mesai 5'te bitti olur. Mitinge gelince paydos. Hadi gelme fişlerim seni. Varın gerisini siz anlayın", "Seçim öncesi Zeydan Karalar'ın mitinglerine katılmayanlar, oy vermeyenler, taraf olmayanlar ya da sosyal medyada başka adayı beğenenler ve takip edenler, seçim sonrasında zorla tehditle kanunsuz bir şekilde görev yerleri değiştirildi ya da ilçelere sürgün edindiler. İşte CHP zihniyeti işte tek adam rejimi. Bunlar ülke yönetmeye taliplermiş" paylaşımında bulunarak tepkilerini dile getirdiler.