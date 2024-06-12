Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Devletimizin arkamızda duracağını daha somut hissettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin olumlu ve güzel geçtiğini aktaran Ayşe Ateş, "Güzel geçti; ancak bizim için asıl mücadele şimdi başlıyor. Bunu ifade etmek isterim. Bundan sonra sesimizi daha da gür bir şekilde çıkaracağız. Basın mensuplarıyla ve siyasetçilerle birlikte bu adalet yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. İnşallah da sonuca varacağız. Varmak için elimizden gelen mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Dosya hakkında konuştuk. Hatta detaylı bir konuşma oldu. Muzdarip olduğumuz konulardan bahsettim. Bu tehditlerden, iftiralardan, hakaretlerden uzun uzun bahsettim. Kendisi Sayın Bakan'a (Adalet Bakanı Yılmaz Tunç) bir dosya hazırlamamı ve hem kendisine hem de Hasan Doğan Beyefendi'ye iletmemi istedi. O dosyayı hazırlıyorum. Bunun dışında yargılanmanın en hızlı şekilde yapılması, dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan bu faillerin hepsinin hızlı bir şekilde yargılanması için kendisinden bir irade koymasını istedim, talep ettim. Kendisi de en hızlı şekilde ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü bana verdi" dedi.