Son dakika! Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yanında olacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir." dedi.
"CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLILIĞIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Bahçeli, MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığının kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." dedi.