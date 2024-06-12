Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız
Giriş Tarihi: 12.6.2024 17:10 Son Güncelleme: 12.6.2024 17:19

Son dakika! Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şartlar ne olursa olsun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ve arkasında olacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." dedi.

Son dakika! Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yanında olacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLILIĞIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bahçeli, MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığının kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." dedi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır."

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Son dakika! Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız
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