Son dakika! Bahçeli: Şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yanında olacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir." dedi.