Bakan Koca: Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sokak köpekleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına ve travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemlerin amacının, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamak olduğunu belirtti.