Bakan Tunç’tan başıboş köpek sorununa ilişkin açıklama: Sokaklarımız korunaklı olmalı

"EN DOĞRU KARAR VERİLECEKTİR"

"Bu konuda taslak çalışması netleşmeden şu olacak dememiz mümkün olmaz ama insan sağlığını korumak için tedbirlerin alınması lazım." diyen Bakan Tunç, "Bu konuda görevli kişilerin net bir şekilde belirlenmesi lazım. Barınakların yapılması için maddi destekler oluşturulması gerekiyor. Milletvekillerimiz en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.