Burdur’da 14 diyaliz hastası entübe edilmişti: 2 kişi tutuklandı!

Yaşanan olay sonrasında ambulans ile çevre illerdeki hastanelere sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama isimli hastalar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Önlem olarak diyaliz merkezi kapatılırken yaşanan olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ile elektrik teknisyeni İ.S. ve makina mühendisleri G.A.S. ve Y.A., dört kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İfade işlemlerinin ardından sekreter M.C. ile elektrik teknisyeni İ.S. ve makina mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' adliyeye sevk edildi. M.C. ve İ.S. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.