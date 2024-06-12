Haberler Gündem Haberleri Burdur’da 14 diyaliz hastası entübe edilmişti: 2 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 12.6.2024 20:01

Burdur’da 14 diyaliz hastası entübe edilmişti: 2 kişi tutuklandı!

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs tarihinde diyalize giren 33 hasta evlerinde fenalaştı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile hastaneye kaldırılan hastalardan 14'ü entübe edilirken ve Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz’ün (88) ve Somali vatandaşı Amina Abas Jama'nın (67) hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşananların ardından polis tarafından gözaltına alınan makina mühendisleri G.A.S. ve Y.A.tutuklanırken, hastane sekreteri M.C. ile elektrik teknisyeni İ.S. savcılıktan serbest bırakıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Burdur’da 14 diyaliz hastası entübe edilmişti: 2 kişi tutuklandı!

Yaşanan olay sonrasında ambulans ile çevre illerdeki hastanelere sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama isimli hastalar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Önlem olarak diyaliz merkezi kapatılırken yaşanan olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ile elektrik teknisyeni İ.S. ve makina mühendisleri G.A.S. ve Y.A., dört kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İfade işlemlerinin ardından sekreter M.C. ile elektrik teknisyeni İ.S. ve makina mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' adliyeye sevk edildi. M.C. ve İ.S. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Burdur’da 14 diyaliz hastası entübe edilmişti: 2 kişi tutuklandı!
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