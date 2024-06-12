CHP’li Tugay’dan İzmirlilere bayram hediyesi: Toplu ulaşıma yüzde 34 zam

31 Mart yerel seçimleri öncesi meydanlarda bir önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in uygulamadan kaldırdığı toplu ulaşım araçlarına 90 dakikalık süre içinde ikinci, üçüncü binişleri ücretsiz kılan 80 dakika uygulamasını yeniden hayata geçirme sözü veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay verdriği sözü yerine getirmedi. İzmirliler toplu ulaşımda indirim beklerken Kruban Bayramına sayılı gürn kala İzmirlilere büyükşehirden kötü haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine UKOME Genel Kurulu kent içi ulaşımın can damarını oluşturan otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine yüzde 34 zam yapıldı.

YÜZDE 34 ZAM

UKOME Genel kurulunda kabul edilen zamlı tarifeye göre toplu ulaşım araçlarına tam biniş 4.5 liralık artışla 13 liradan 17 lira 50 kuruşa yükseldi. Öırenci biniş ücreti ise 6 lira 52 kuruştan 8 lira 80 kuruşa çıkarıldı. Üçüncü aktarma fiyatı ise 3 lira 28 kuruştan 4 lira 40 kuruşa yükseltildi.

ARABALI VAPURA DA ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından sadece toplu ulaşım değil arabalı vapur seferleri de nasibini aldı. İZDENİZ'in işlettiği Bostanlı-Üçkuyular feribotlarında da araç biniş ücretlerine zam geldi. Motosiklet geçişi 30 liradan yüzde 50 lik artışla 45 TL'ye otomobil ücreti ise 30 liralık artışla 80 liradan 110 TL'ye çıkarıldı. Orta sınıf araç geçişi ise 185 liradan 260 TL'ye, otobüs-kamyon 400 liradan 560 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 700 liradan 975 TL'ye yükseltildi. Araçlarda bulunan yolculardan ise ücret alınmayacağı belirtildi.