Evlat hasreti çeken aileler bayramı buruk karşılıyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"14 BAYRAMDIR OĞLUMDAN AYRIYIM"

7 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Şahinaz Özcan, 14 bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini söyledi. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Şahinaz Özcan, "Oğlum Atilla'dan 7 yıldır haber alamıyorum. Ben HDP'den PKK'dan oğlumu istiyorum. Bu Kürt davası değil, Müslüman'lık davası değil. Biz de Kürt'üz, biz de Müslüman'ız. Bunların çocukları bir gün gelmezse onlar ne yapar. 7 yıldır çocuğumdan tek bir haber almadım. 14 bayramdır oğlumdan haber alamıyorum."

"SENSİZ BAYRAMI BEN NE YAPAYIM"

Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Koçhan ise, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi. Anne Koçhan şöyle konuştu, "8 senedir oğlum gitmiş ve bir haber alamıyorum. PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum. Ersin beni duyuyorsan, görüyorsan dön, devlete teslim ol. 8 yıldır sensiz bayramlarımız hep karadır. Bir yanımız boştur. Gel devletimize sığın. Bayramlar geliyor, ben ve baban sıkıntıdayız. Gel devletimize sığın. Sensiz bayramı ben ne yapayım. Bir yanımız boş. Evlat hasretine dayanamıyoruz."