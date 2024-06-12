Türkiye’nin BRICS’e olan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Kremlin Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Fidan'ın, Nijniy Novgorod şehrinde BRICS üyelerinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiğini belirten Putin, "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Putin, "Elbette tüm gelişmeler, dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a en güzel dileklerini ilettiğini belirten Putin, şunları kaydetti: "Umuyorum ki yakın bir gelecekte, 3-4 Temmuz'da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana'da olacak. Kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız." Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" dedi.