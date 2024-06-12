Firari FETÖ mensubu eski asker Adana’da yakalandı

Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı. 15 Temmuz darbe girişiminde, Kars'ta görevli olan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılar, darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ederken terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edildi.

FETÖ'cü firari hükümlü Bağcılar'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı. 4 yıl cezaevinde kaldı. Daha sonra şüpheli olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. FETÖ'cü asker teslim olmak yerine kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de firari hükümlünün, Yüreğir ilçesinde saklandığı adreste

yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından cezaevine gönderildi.