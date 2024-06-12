HDP eski belediye başkanları ve yardımcıları tutuklandı

Diyarbakır Ergani İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen terör soruşturması kapsamında, polisin yaptığı operasyonla 8 Haziran'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında HDP eski Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu geçmiş dönemlerde HDP ve HDP'nin devamı olduğu partilerden belediye eş başkanlığı yapan Fesih Yalçın, Ramazan Kartalmış ve ile başkan yardımcıları Gülistan Polat, Esveri Malkoç ve Cavidan Yaman Ergani Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan 6 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği, soruşturma kapsamında aralarında HDP eski Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 6 kişi, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu.

TUTUKLANAN BAŞKANLAR HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, HDP'nin Ergani eski belediye başkanları hakkında, "terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları" gibi suçlamalar bulunuyor.