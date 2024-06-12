İsrailli ailelerden ABD’li bakana ateşkes baskısı

Ateşkes teklifini görüşmek için İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tel Aviv'de kaldığı otelin önünde, yakınları Gazze'de olan İsrailli aileler toplandı. Gösterinin düzenlendiği alana önce İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid gitti. Lapid ailelerle konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da protestolara kayıtsız kalamayarak İsrailli ailelerin taleplerini dinledi. Blinken'ın İsrail'den sonra geçtiği "Harekete geçmek için çağrı: Gazze için acil insani müdahale" adlı konferansa katılması da dikkat çekti.