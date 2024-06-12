Kurban bağışı için ünlülerden destek

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2024 yılı vekâletle kurban kesim programına ünlü isimlerden yoğun destek geldi. Ünlü isimler çektikleri videolarla hayırseverlere çağrıda bulunarak yapılacak kurban bağışı ile başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine bu Kurban Bayramı'nda da ulaşılacağını vurguladı.Dizi oyuncusu Burak Haktanır, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bağışlarını güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını vurgulayarak, "Türkiye'den Filistin'e, Afrika'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanına uzanan bu iyilik seferberliğine siz de emanetlerinizle destek olabilirsiniz. Haydi, sen de bu hayır seferberliğine katıl" dedi.Sanatçı Murat Kekilli, dünyanın birçok yerinde kurbanlara ihtiyaç duyan insanlar olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın birçok bölgesinde kurbanlarımıza ihtiyacı olan insanlar var. Türkiye Diyanet Vakfı da bu konuda aracılarımızdan bir tanesi. Kurbanlarınızı TDV'ye bağışlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.Oyuncu Emre Üçtepe, vakfın gönüllüsü olarak geçen yıl deprem bölgesindeki kurban dağıtımlarına katıldığını hatırlatarak, "Bu sene de inşallah Etiyopya'da milletimizin emaneti olan kurbanları kardeşlerimize ulaştıracağız. Haydi, sen de bu iyilik hareketine katıl, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" ifadelerini kullandı.Müzisyen Fatih Koca, gazeteci Mehmet Ardıç, milli güreşçi Rıza Kayaalp de videoda mesajlarını paylaşan diğer isimler oldu.