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Giriş Tarihi: 12.6.2024 12:56

Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

Kuzey Irak’ta 4 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü
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