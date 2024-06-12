Kuzey Irak’ta 4 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.