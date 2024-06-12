İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in Genel Merkez'deki fotoğraflarının kaldırılmasını öneren İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.
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Yİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in Genel Merkez'deki fotoğraflarının kaldırılmasını öneren İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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Meral Akşener'in fotoğrafının indirilmesini istemişti: Rıdvan Uz disipline sevk edildi!