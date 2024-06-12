Son hac kafilesi Mekke’ye ulaştı

Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu kapsamında son kafile önceki akşam Mekke'ye geldi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla yola çıkan hacı adayları kutsal topraklara ulaştı.Söz konusu yolculuk kapsamında hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye, bir kısmı ise Mekke'ye gitmişti. Önceki akşam Türkiye'den hareket eden son kafile de Mekke'ye ulaştı. Böylece Türkiye'den gelen tüm kafilenin kutsal topraklara gelişi tamamlandı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini, bu sayının yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkeklerin oluşturduğunu ve hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğunu açıklamıştı.Hacı adaylarının bir araya gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı Mekke'de, Kâbe ziyaretleri devam ediyor. Harem-i Şerif'in girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.Hac yoğunluğu nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor. Bu kapsamda Mekke Trafik Müdürlüğü tarafından alınan kararla dünden itibaren Kâbe'ye giden tur şirketlerinin otobüslerinin faaliyetleri durduruldu. Kâbe'ye gidebilmek için hacı adaylarının kimisi taksi kullanıyor kimisi de sıcak havaya aldırış etmeden yürümeyi tercih ediyor.