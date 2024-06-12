Teleferik davasında başkana şartlı tahliye

Antalya'da 12 Nisan Cuma günü yaşanan ve Memiş Gümüş'ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan teleferik faciasıyla ilgili yargılama başladı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı şartı ile serbest kaldı. Tutuksuz yargılanan otomasyon görevlisi Suphi Kaptan tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün ailesinin şikâyetçi ve davacı almaktan vazgeçtiği, şikâyetini geri çektiği öğrenildi. Diğer tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.