16 ilde ’BOZDOĞAN-42’ operasyonu: 58 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; bölücü terör örgütüne yönelik olarak 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri, örgüt adına propaganda yaptıkları, güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları tespit edildi. Ayrıca; örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

ÖRGÜT ADINA ÇEŞİTLİ FAALİYETTE BULUNDULAR

Geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları belirlendi. Örgütün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları tespit edildi. Terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 16 ilde "Bozdoğan-42" operasyonları düzenlendi. Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin geçmiş dönemlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları, terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.