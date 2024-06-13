5 suç örgütüne operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından Hatay Merkez'de Ömer Kartopu'nun, Hatay İskenderun'da Ali Ak'ın, Ankara'da Alper Aksoy'un, Çankırı'da Recep Armağan'ın ve Konya'da Faris Çokkaynar'ın elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütü çökertilirken 57 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senede el konuldu. Organize suç örgütlerinin adam kaçırarak fidye isteme, uyuşturucu ticareti ve tefecilik suçlarını işlediği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eşkıyalara nefes aldırmayacağız" dedi.