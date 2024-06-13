AK Parti’nin seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni gelişme! 11 şüpheli yakalandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı genişleten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde faaliyet gösteren Eminanç kardeşlerin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

3 ay süren teknik takibin sonucunda Eminanç kardeşler suç örgütünün Küçükçekmece'de cinayet, yaralama ve işyeri kurşunlama gibi birçok suça karıştığı belirlendi. Suç örgütünün çökertilmesine yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alında. Emniyet'teki işlemlerinin ardından 11 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.