Asırlık Ayşe Teyze 3 aylık Baybars ile Mekke’de buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'den 84 bin 942 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk hacı adaylarının en yaşlıları olan 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ile en küçük hacı adayı 3 aylık Baybars Demir'le buluştu. En büyük hacı adayı teyze, en küçük hacı adayını kucağına aldı.Hac döneminde yaşanan güzel anılardan birinin de en yaşlı hacı adayları ile en küçük hacı adayını buluşturmak olduğunu belirten Erbaş, bu buluşmaları her hac dönemi yaptıklarını hatırlattı. Erbaş, "Allah Ayşe Kızıldağ Teyze'mizin haccını mebrur etsin. 3 aylık Baybars da kutsal mekânların havasını teneffüs etme şansını buldu. Baybars bebek hayırlı bir hayat geçirsin. Bütün hacılarımızın en güzel şekilde hac vazifelerini yapıp yuvalarına dönmelerini niyaz ediyorum" diye konuştu. 11 çocuğu olan 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ'ın 14 sene bekledikten sonra bu yıl kurada çıktığını, oğlu ve gelini ile kutsal topraklara geldiğini ifade eden Erbaş, Kızıldağ'a, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın hizmetlerinden memnun musun?" diye sordu. "Çok memnunum" yanıtını alan Erbaş, "Hepimiz hacı adaylarımızın hizmetindeyiz" karşılığını verdi.Baybars bebeğin babası Ahmet Demir ise hac hizmetinin çok büyük bir organizasyon gerektirdiğini burada gördüklerini belirterek, "Emeği geçen tüm görevlilere canı gönülden teşekkür ediyoruz. İlk çocuğumuz doğduğu zaman yazılmıştık. 12 sene sonra Baybars'ın doğumunun ardından hac bize nasip oldu" diye konuştu. Ziyaret anısına 3 aylık Baybars bebeğe altın takan Erbaş, Kızıldağ'a da seccade hediye etti. Ziyaret esnasında Erbaş, en küçük hacı adayı Baybars'ı kucağına alarak sevdi.