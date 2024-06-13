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Giriş Tarihi: 13.6.2024 14:27 Son Güncelleme: 13.6.2024 14:44

Başkan Erdoğan, İspanya'da Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.

AA
Başkan Erdoğan, İspanya’da Moncloa Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

Moncloa Sarayı'ndaki tören, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sanchez'in yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Sanchez, heyetlerini birbirine takdim etti.

Tören sonrası Başkan Erdoğan ve Başbakan Sanchez ikili görüşmeye geçti.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

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Başkan Erdoğan, İspanya'da Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
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