Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazetecinin provokatif sorusuna tokat gibi cevap: Bana başını sallama

"BAŞINI SALLAMA, BEN SALLAMIYORUM"

Başkan Erdoğan, "Başını sallama ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum. Her zaman için, bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur. Yasalar ne diyorsa biz onu yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa biz onu yerine getiririz. Yapılan iş budur. Ve siz tabi Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Ve bundan sonra da böyle yürüyecektir." ifadeleri ile ayar verdi.