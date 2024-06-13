Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazetecinin provokatif sorusuna tokat gibi cevap: Bana başını sallama

Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası İspanya Başbakanı Sanchez ile Moncloa Sarayı'nda bir araya geldi.
İki lider ortak basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.
İSPANYOL GAZETECİDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A PROVOKATİF SORU
Basın toplantısının devamında İspanyol gazeteci Andrés Mourenza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili bir soru yöneltti.
"SİZLERİN BU SORULARI SORMASI BİZİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"
Erdoğan; "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devleti içinde kararları biliyorsunuz ki yargı verir. Verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde. Örneğin bir tanesi bu isimlerden, 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuş. Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güney Doğu bölgesinde ölümlere neden olmuştur. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir." cevabını verdi.
"BAŞINI SALLAMA, BEN SALLAMIYORUM"
Başkan Erdoğan, "Başını sallama ben sallamıyorum. Dimdik çalışmama devam ediyorum. Her zaman için, bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur. Yasalar ne diyorsa biz onu yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa biz onu yerine getiririz. Yapılan iş budur. Ve siz tabi Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Ve bundan sonra da böyle yürüyecektir." ifadeleri ile ayar verdi.