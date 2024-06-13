DEM Partili belediye, basın kartı sahibi gazeteciyi kazma-kürek işine sürdü

DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde basın biriminde çalışan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın kartı sahibi 30 yıllık gazeteci 46 yaşındaki gazeteci Saffet Azbay'ı Fen İşleri Müdürlüğü emrine sürgün ederek, parke taşı işinde görevlendirdi.

SABAH'a konuşan gazeteci Saffet Azbay, "Uzun yıllardır çalışıyorum. Kimse ile bir sorunum yok ama demek ki benimle sorunu olanlar varmış. Hukuksuz bir şekilde parke taşı işine verdiler. 80 güne yakın yasal izin hakkım var. Bunu istedim. Bahane üretip onu da vermediler. Amaç istifaya zorlamak, rencide etmek. Ama ben pes etmeyeceğim. Biz emeğiyle bugünlere gelen insanlarız. Bizi kimse yıldıramaz. Bundan sonra ne olur, başıma ne gelir, bana ne yaparlar bilmiyorum. Bizim Allah'tan başka kimsemiz yok. Rızkın kefili Allah'tır. Bizim için çalışmanın ayıbı yok. Takdir kamuoyunun" diye konuştu.

SPOR YAZARLARI DERNEĞİNDEN TEPKİ

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği de yaptığı açıklamada, "Hayatını Diyarbakır ve bölgede, hatta ülkemizde sporun gelişmesine vakfetmiş, basın alanında yaptığı başarılı çalışmalarla önemli hizmetlerde bulunmuş olan gazeteci arkadaşımız Saffet Azbay'ın görev yaptığı Diyarbakır Bağlar Belediyesi basın biriminden alınarak parke taşı işinde çalıştırılması, gazetecilik onurunu zedeleyecek şekilde mobing ve baskıya maruz kalması kabul edilemez bir durumdur. Kamu vicdanını yaralayan bu skandal tutumun bir an önce düzeltilmesini bekliyor, her konuda arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizden olmayanlar şeklinde ötekileştirme ve intikam hırsıyla yapılan bu tavırlar niyetin ne kadar kötü olduğunu ortaya koymaktadır ve bu tutum düzeltilmediği takdirde Dünya Basın Konseyinden tutun Avrupa'daki Basın birliklerinde hak arayışında bulunacağımızı belirtiyoruz.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Hak İş Sendikası Diyarbakır Şubesi ise, hukuki süreç başlatıldığını belirterek, "Uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son 5 yıldır Diyarbakır Bağlar Belediyesi basın biriminde çalışan gazeteci Saffet Azbay'a uygulanan mobbingi kabul etmiyoruz. Meslektaşımıza ve mesleğimize karşı yapılan bu haksızlığı yargıya taşıyor, tüm hukuki süreçleri başlattık" ifadelerini kullandı.