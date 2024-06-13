TÜGVA'NIN düzenlediği liseli gençlerin gözünden "Filistin'de Çocuk Olmak" konulu resim yarışmasının ödül töreni vakıf genel merkezinde yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, törendeki konuşmasında, "Gazze insanlığın mayası. İnsanın yeryüzündeki varlığına dair değerli ne varsa, yüzyıla yakındır mücadele içinde olgunlaşan Gazze insanının bugün gösterdiği tavırda görmek mümkün" dedi. İsrail'e yönelik boykotun sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: "Her ortamda söylüyorum. 'Ya ben bir kişiyim, ne olur ki' demeyin. Kelebek etkisi diye bir şey var."