İzmir Büyükşehir’de isyan ve arbede

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT genel müdürlüklerinde çeşitli birimlerde görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube ile büyükşehir yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatı rakamını yasal sınırlara düşürmek istemesi üzerine çıkmaza girdi. Çetin Emeç toplantı salonunda sendika yöneticileri ile büyükşehir bürokratları, toplu iş sözleşmesinin koşullarını görüşmek üzere bir araya geldi.Yapılan görüşmelerde sonuç çıkmazken örgütlü sendika eylem kararı aldı. Süreç hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş masadan kalktıklarını söyledi. Keleş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi iş barışını tek taraflı bozmuştur. Bundan sonra buranın her metrekaresi bizim eylem alanımızdır. CHP toplumsal sorunları dile getirmekle övünüyor. Ancak iktidarda olduğu belediyelerde ilk iş olarak emekçilerin kazanılmış haklarına el koyuyorlar" ifadelerini kullandı.Konuşmasında seçim öncesi CHP'nin sıkça dilendirdiği 'Baharı getireceğiz' söylemini de hatırlatan Keleş, "Sizin baharınızı gördük. Emekçilerin yazını karakışa çevirdiniz" dedi. Keleş'in açıklamasının ardından memurlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yapılacağı toplantı salonuna girmek istedi. Güvenlik görevlileri grubun salona girişine izin vermeyince gerginlik yaşandı. Bazı görevlilerin yaralandığı öğrenildi. Çevik kuvvet polisleri araya girip arbedeyi önlemeye çalıştı.