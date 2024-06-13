Kocaeli’de mezuniyet törenindeki krize soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreninde yaşandığı iddia edilen olay, büyük tepki topladı. İddiaya göre törene katılan kız öğrenciler, askılı elbise giydikleri gerekçesiyle törenden atıldı. Velilerin tepkisi ve yerel basında yapılan haberler sonrası, Kocaeli Valiliği yazılı bir açıklamada bulunarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Gebze'de bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde yapılan yıl sonu mezuniyet töreninde skandal iddialar ortaya atıldı. Edinilen bilgilere ve iddialara göre, mezuniyet törenine katılan kız öğrenciler, giydikleri kıyafetlerin askılı olmasından dolayı okul yönetimi tarafından dışarı çıkarıldı. Bu durum, öğrencilerin aileleri arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Mezuniyet törenine katılmalarına izin verilmeyen kız öğrencilerin aileleri, okulun önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. Aileler, okul yönetiminin bu tutumunu sert bir şekilde eleştirdi. Veliler, okul yetkililerinin kendilerini "yönetim izin vermiyor" şeklinde savunduklarını belirtti. Yaşanan tepki nedeniyle jandarma okul önünden önlem aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Pazartesi günü Okulda yaşanan olay sonrası, Kocaeli Valiliği tarafından gönderilen "Gebze İlçemizdeki Bir Okulun Mezuniyet Töreninde Meydana Geldiği İddia Edilen Olayla İlgili Basın Açıklaması" başlığı ile gönderdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."