Rüşvet konuşmalarını gizlice kaydetmişti... CHP’li eski başkan vekilini şikayet etti

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi eski Başkanı Mustafa Kayalar, İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla görevden alınmıştı. Mustafa Kayalar'ın yerine yardımcısı Erkan Özkan mecliste yapılan oylamayla başkan vekili olarak getirilmişti. CHP'li eski Başkan Vekili Özkan'ın otele ruhsat vermek için 250 bin dolar rüşvet istediği işletme sahibi Yakup Toprak'ın polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Adı rüşvet iddialarına karışan Erkan Özkan, CHP tarafından geçtiğimiz yerel seçimlerde aday gösterilmedi.

ESKİ BAŞKAN VEKİLİ HAKKINDA YENİ RÜŞVET ŞİKAYETİ

Özkan hakkında önceki gün müteahhit Harun Karakaya tarafından yeni bir şikayet yapıldı. Karakaya'dan yaptığı villalara ruhsat vermek için 800 bin lira rüşvet istediğini iddia ettiği Erkan Özkan hakkında önceki gün savcılığa şikayette bulundu. Rüşvet konuşmalarını cep telefonu ile gizlice kayda alan Karakaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eski Başkan Vekili Erkan Özkan, dönemin İmar Müdürü İbrahim Yalça ile dönemin şantiye şefi Serper Dikmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

BİR GÜZELLİK YAPMAN GEREKİYOR

Karakaya şikayetinde, "Menderes'te müteahhitlik yapıyorum. Temmuz 2022'de belediye çağrıldım. Özel kalem ile görüştüm. Daha sonra beni önceki dönem başkan vekili olan Erkan Özkan'ın odasına aldılar. Erkan Özkan ile inşaatlarla ilgili görüştüm. Erkan Bey odasına İmar Müdürü İbrahim Yalça'yı çağırdı. Erkan Bey bana hitaben 'bir güzellik yapman gerekiyor' dedi. İbrahim Yalça, '16 villa yapıyorsun. Villa başına 50 bin olmak üzere 800 bin lira vermen gerekiyor' dedi. Tanesini 1.5 milyon liraya sattığım villalar üzerinden böyle bir para veremeyeceğimi söyledim" şeklinde ifadeler kullandı.

DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ HARUN'CUM

Karakaya ifadesine şu şekilde devam etti: "Erkan Özkan ile belediyeye girerken karşılaştık. Yanlış yaptığını söyledim. Bana dönerek 'daha yolun başındayız Harun'cum diyerek manalı manalı başını salladı. Görevi kötüye kullanarak inşaatlarıma ruhsat vermeyen ve kasıtlı olarak mühürleyen, rüşvet isteyen dönemin Başkan Vekili Erkan Özkan, dönemin İmar Müdürü İbrahim Yalça ve inşaatları kontrol eden dönemin şantiye şefi Serper Dikmen'den şikayetçiyim." Adı rüşvet skandalına karışan Erkan Özkan geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP tarafından aday gösterilmezken, Yalça'nın şu anda belediyede Plan Proje Müdürü, Dikmen'in ise İmar Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.