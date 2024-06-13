SON DAKİKA | MSB’den F-16 tedariği açıklaması: Sözleşmeler imzalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, bu kapsamda son bir haftada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1181'e ulaştığını ifade etti.

Aktürk, hudutlarla ilgili daha önce de karşılaşıldığı gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddiaların ortaya atıldığını söyledi.