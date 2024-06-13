Yazlık beldedeki G7’de liderlerin önünde yığınla dosya var

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde; Rusya- Ukrayna Savaşı, Ortadoğu'daki gelişmeler, Afrika, Hint-Pasifik'teki durum, göç, iklim değişikliği, enerji, yapay zekâ, küresel ekonomik ve güvenlik gibi konulara odaklanacak. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan sanayileşmiş 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla küresel ekonomik ve siyasi meseleleri ele almak üzere toplanan G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın güneydoğusundaki tatil beldesi Borgo Egnazia'da 13-15 Haziran arasında yapılacak.İlk kez 1975'te 6 ülke olarak (Kanada sonradan katıldı) Fransa'daki zirvede bir araya gelen liderler, bu yıl 50'nci zirvelerini İtalya'nın ev sahipliğinde yapacak. İtalya, 7. kez düzenleyeceği bu zirve için çizme şeklindeki İtalyan Yarımadası'nın topuk kısmında kalan zeytin ağaçları ve otantik sahil beldeleriyle ünlü Puglia Bölgesi'ni seçti.Zirvede güvenliği 9 bin 500 polis sağlayacak. 1300 gazeteci zirveyi takip edecek. ANKARAİTALYA Başbakanı Meloni'nin ev sahibi olduğu G7 Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılacak. Zirvenin açılış günü olan 13 Haziran'da, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Brindisi kentindeki Svevo Kalesi'nde konuk liderlere akşam yemeği verecek. Başkan Erdoğan, özel konuk olduğu zirvede bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki soykırıma karşı duruş ve Filistin Devleti'nin tanınması konusunda liderlere çağrı yapması bekleniyor.