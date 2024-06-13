Yenişehirlioğlu’ndan saldırgan sokak köpekleri sorununu çözecek rapor

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" kapsamında titiz bir şekilde yürüttüğü çalışmaları tamamlayıp hazırladığı raporu AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci'ye sundu. X'teki paylaşımında hazırladığı dosyanın bir örneğini AK Parti Grup Başkanı Güler'e, bir örneğini de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci'ye takdim ettiğini bildiren Yenişehirlioğlu, konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımın her vatandaşın görevi olduğunu ifade etti.

FAYDALI BİR TEMEL OLUŞTURACAĞINA VE YOL GÖSTERİCİ NİTELİK TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM

Saldırgan, Başıboş Köpek Sorununun çözümüne yönelik bir süredir yürüttüğüm çalışmayı tamamladığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu "Bu süreçte Bakanlarımız, Siyasetçilerimiz, Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinledim, not ettim ve rapor haline getirdim. Görüş alma ve raporlama sürecimizin temel felsefesi aziz milletimizin sesine kulak verme; sorunların çözümü noktasında milletimizin katkılarına tabiri caizse muhtaç olma anlayışımızdır. İşte bu görüş alma süreci tam da bu sorumluluk bilincimizin tezahürüdür. Büyük bir hassasiyetle ve hiçbir filtre uygulamadan dosyamıza eklediğimiz raporların komisyon ve yasama çalışmaları açısından oldukça faydalı bir temel oluşturacağına ve yol gösterici nitelik taşıyacağına inanıyorum" dedi.

TARAFLI DEĞİL DUYARLI VE ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAKLAŞIM

Çalışma sürecinin verimli geçtiğini ifade edip süreçte fikir ve önerileriyle çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür eden AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu " Hazırlamış olduğum dosyanın bir örneğini Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'e bir örneğini de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Vahit Kirişci'ye bugün takdim ettim. Daha önce de belirttiğim gibi konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim. Evvelâ insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Ortaya çıkan bu raporun toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren bu sorunun çözümü noktasında ciddi katkılar sunacağına inanıyor; hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.