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Giriş Tarihi: 14.6.2024

4 bin 299 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
4 bin 299 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle 4 bin 9'u adli, 290'ı da idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameyle 20 ilin başsavcısı da değişti. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Erdal Şenol Tekirdağ, Mehmet Akif Aktaş Sivas, Hasan Uğurlu Sakarya, İbrahim Cansever Bolu, Durmuş Ali Karakoca Nevşehir, Oğuz Şükrü Ener Kırşehir, İsmet Çınar Uşak, Akın Çetin Kırıkkale, Mehmet Çepni Kars, Meriç Dede Iğdır, Osman Öztürk Kilis, Emre Genç Bitlis, Selçuk Akman Karabük, Ahmet Rüfai Şahin ise Bartın Cumhuriyet Başsavcısı oldular.
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4 bin 299 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi
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