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Giriş Tarihi: 14.6.2024 18:14 Son Güncelleme: 14.6.2024 18:15

Başkan Erdoğan'dan G7 mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından G7 Liderler Zirvesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Bugün İtalya’da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi’nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan G7 mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'ya gitti. Dünyanın nefesini tutup takip ettiği zirvede kritik görüşmeler yapan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum.

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Başkan Erdoğan'dan G7 mesajı!
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