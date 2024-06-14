Başkan Saygılı’dan, Büyükşehir memur eylemlerinde AK Parti’yi hedef alan CHP’ye yanıt!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı, "CHP'li belediyelerde işçilere reva görülen zulüm, kıyım ve haksızlıklardan sonra sıra memurlara geldi. Geçmiş dönem toplu iş sözleşmelerinde SDS olarak tabir edilen ek ödemeleri, belirlenen tavan rakamın üzerinde ödeyen Büyükşehir Belediyesi bugün yan çiziyor. Düne kadar yasal mevzuatı hiçe sayarak ilgili sendikayla masada anlaşıp SDS ödemelerini yapan Büyükşehir Belediyesi ne oldu da bugün bu kararından çark etti? Kendi memuruna ödeme yapamayan, geçen sene ilgili mevzuatı aşarak verdiği ödemeleri bu sene vermemek için AK Parti'yi hedef alan siyasi manevra beyhudedir. Politik etikle bağdaşmamaktadır. Geçen dönem Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediyelerinde SDS'leri belirlenen tavan üzerinde öderken AK Parti'nin adını anmayıp toplu sözleşmeleri imzaladınız. Bugün ne oldu da AK Parti'yi dilinize doladınız? Geçtiğimiz yıl ve yıllarda hangi dayanak ve finansal planla ödemeler yapıldıysa bu sene de memurumuzu mağdur etmeden bu sorunu bir an evvel çözün. İzmir sorun değil çözüm, gerilim değil huzur istiyor." İfadelerine yer verdi.

CHP BELEDİYECİLİĞİ İFLAS ETMİŞTİR

CHP kanadına bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a yüklenen AK Partili Mahmut Atilla, İzmir'de CHP belediyeciliğinin iflas ettiğini ileri sürdü. Kaya'nın açıklaması şu ifadeler eyer verdi: "CHP İzmir İl Başkanı Sn. Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi memurlarının Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlattıkları eylemlerinin sebebini iktidar olarak göstermiş.

Hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeyi alışkanlık haline getirdiler. Aymazlığın bu kadarına da pes! Sn. Aslanoğlu'nun iddia ettiği gibi sorunun sebebi iktidar ise, neden sadece CHP'li İzmir Büyükşehir'in memurları eylemde! Her sıkıştığınızda, beceremediğinizde topu başkalarına atmayı artık bırakın. Taş olun baş yarın, iş yapın. Yine CHP İzmir Milletvekili Sn. Ednan Arslan da "İzmir'e iktidar hakkını vermedi" diyor. Hem de utanmadan, sıkılmadan! 25 yıldır yönetiyorsunuz. Bunca yıllık CHP belediyeciliği döneminde, İzmir'e ne yaptınız diye sorarlar adama. Şu an gündemde yaşanan sorunların sebebi çok net bellidir. 25 yıldır devam eden CHP belediyeciliği İzmir'de iflas etmiş ve sonunda batmıştır."