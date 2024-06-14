Başkan Saygılı’dan Gazze’nin ‘Kardeş Şehir’ olması ile ilgili teşekkür!

VİCDANİ BİR ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Saygılı, şunları dile getirdi, ''Gündem İzmir Basın Toplantımızda dile getirdiğimiz, hayata geçmesi için kamuoyu desteği ile vicdani bir çağrı yaptığımız "Gazze'yi kardeş şehir ilan etme" teklifimiz tüm parti gruplarının ortak iradesiyle verilen önerge sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Çağrımıza kulak veren Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Bu pozitif gelişmeyi taçlandıracak bir diğer hamleyi de önümüzdeki ilk meclis toplantısında talep edeceğiz. Tel-Aviv ile İzmir'in kardeş şehir olma utancını kentimizin hafızasından çıkaracağız. Bu konu ilgili komisyonlarda görüşülmektedir. Arzumuz tüm grupların ortak iradesiyle İzmir'imizin duruşunun net şekilde gösterilmesidir. İnancım ve temennim odur ki yine "oy birliği" ile bu sözde kardeşlik son bulacaktır'' ifadelerine yer verdi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA GÜNDEME GELECEK

Telaviv ile İzmir arasındaki kardeş şehir ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin önergenin ise önümüzdeki haftalarda görüşülüp karara başlanacağı öğrenildi.