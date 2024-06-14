Başkan Saygılı’dan Gazze’nin ‘Kardeş Şehir’ olması ile ilgili teşekkür!

Geçtiğimiz pazartesi günü basın toplantısı düzenleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı İsrail eli ileFilistin'de yaşanmakta olan katliama dikkat çekip belediye meclisinde tüm siyasi partilere İzmir ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması çağrısında bulundu. Aynı gün Cumhur İttifakı meclis üyeleri belediye meclisine her iki şehrin kardeş olmasını öngören önerge verdi. O önergeye CHP Grubu da destek verdi. Komisyonlarda görüşülen önerge bu günkü meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, daha önce çağrısını yaptığı ve İzmir Büyükşehir Meclisi'nde verilen önerge ile Gazze'nin 'Kardeş Şehir' olması ile ilgili, ''Çağrımıza kulak veren Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Bu pozitif gelişmeyi taçlandıracak bir diğer hamleyi de önümüzdeki ilk meclis toplantısında talep edeceğiz. Tel-Aviv ile İzmir'in kardeş şehir olma utancını kentimizin hafızasından çıkaracağız'' dedi.
VİCDANİ BİR ÇAĞRI
Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Saygılı, şunları dile getirdi, ''Gündem İzmir Basın Toplantımızda dile getirdiğimiz, hayata geçmesi için kamuoyu desteği ile vicdani bir çağrı yaptığımız "Gazze'yi kardeş şehir ilan etme" teklifimiz tüm parti gruplarının ortak iradesiyle verilen önerge sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Çağrımıza kulak veren Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Bu pozitif gelişmeyi taçlandıracak bir diğer hamleyi de önümüzdeki ilk meclis toplantısında talep edeceğiz. Tel-Aviv ile İzmir'in kardeş şehir olma utancını kentimizin hafızasından çıkaracağız. Bu konu ilgili komisyonlarda görüşülmektedir. Arzumuz tüm grupların ortak iradesiyle İzmir'imizin duruşunun net şekilde gösterilmesidir. İnancım ve temennim odur ki yine "oy birliği" ile bu sözde kardeşlik son bulacaktır'' ifadelerine yer verdi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA GÜNDEME GELECEK
Telaviv ile İzmir arasındaki kardeş şehir ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin önergenin ise önümüzdeki haftalarda görüşülüp karara başlanacağı öğrenildi.