Büyükşehir’de arbede: Tugay’ın koruma aracı bir işçinin ayağını ezdi!

ARABASININ ÖNÜNÜ KESTİLER

Bu sırada bir grup Tugay'ın arabasının önünde durdu, daha sonra aracın geçişine izin verdi. Tugay'ın arabasının ardından hareket eden koruma aracının ise bir eylemcinin ayağını ezdiği öne sürüldü. Kadın işçi için ambulans çağırılırken, işçiler koruma aracının önünü keserek "Özür dile" diye bağırdı.