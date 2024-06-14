Büyükşehir’de arbede: Tugay’ın koruma aracı bir işçinin ayağını ezdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Sanattaki makamı önünde bekleyen işçiler, saat 16:00'da sularında Başkan Cemil Tugay ile görüşmek istedi. Görüşme iptal olunca, Başkan Tugay'ın makamından çıkmasını bekleyen işçiler "Bizi işe alın" sloganları attı.
ARABASININ ÖNÜNÜ KESTİLER
Bu sırada bir grup Tugay'ın arabasının önünde durdu, daha sonra aracın geçişine izin verdi. Tugay'ın arabasının ardından hareket eden koruma aracının ise bir eylemcinin ayağını ezdiği öne sürüldü. Kadın işçi için ambulans çağırılırken, işçiler koruma aracının önünü keserek "Özür dile" diye bağırdı.