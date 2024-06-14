Erdoğan’ın G-7 gündemi Filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Küresel siyasetin nabzının tutulacağı zirvedeİsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik işbirliği konuları görüşülecek. Erdoğan, zirvede 'Afrika ve Akdeniz Yapay Zekâ ve Enerji' konulu G7 yüksek düzeyli zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak. Zirveye, İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katılacak.